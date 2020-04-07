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Haberler Yaşam Asma yaprağı tam bir böbrek dostu

yaprağı tam bir böbrek dostu

Asma yaprağı tam bir böbrek dostu
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Asma yaprağı deyip de geçmeyin... Yaprakları ile yapılan ilaçlar kanamayı durdurmakta bire birdir. Vücuda kuvvet verir, sarılığı keser, bulaşıcı hastalıkları engeller, en önemlisi de ishali durdurur ve idrar söktürür. Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Buralardaki iltihapları da giderir.

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