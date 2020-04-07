Asma yaprağı tam bir böbrek dostu

Asma yaprağı deyip de geçmeyin... Yaprakları ile yapılan ilaçlar kanamayı durdurmakta bire birdir. Vücuda kuvvet verir, sarılığı keser, bulaşıcı hastalıkları engeller, en önemlisi de ishali durdurur ve idrar söktürür. Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Buralardaki iltihapları da giderir.