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Haberler Yaşam Bel ağrısıyla gitti korona teşhisi konuldu

Bel ağrısıyla gitti korona teşhisi konuldu

Bel ağrısıyla gitti korona teşhisi konuldu
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Kocaelı'de bel ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Binnur Çetinkaya'nın yapılan korona testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan kadının eşi sosyal medyan zorlu süreci anlattı. Teyfik Çetinkaya, "Eşim şu anda hastanede. Bu hastalığın tanısı bir öksürük, ateşlenme olmadı. Eşim sırt ağrısı ile gitti. Tahliller yapıldı. 2 gün sonra pozitif sonucu çıktı. Zor bir süreç, lütfen arkadaşlar evinizde kalın. Evde eşinizle sınanıyorsunuz. 2 gün bekliyorsunuz, çok zor bir süreç" dedi

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