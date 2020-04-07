  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Buca’nın köylerine Kovid-19 çıkarması

Buca’nın köylerine Kovid-19 çıkarması

Buca’nın köylerine Kovid-19 çıkarması
Giriş Tarihi: 7.4.2020

İzmir'in Buca Belediyesi'nin Kovid- 19'la mücadele ekibi, kent merkezinin ardından köylere çıkarma yaptı. Kırsalın da ilaçlanmasıyla 180 kilometrekarelik Buca'nın tamamı dezenfekte edilmiş oldu. Sahada çalışmaları bizzat koordine etmeye devam eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, salgın sona erene kadar ilaçlamaların dönüşümlü olarak devam edeceğini ifade etti. Kılıç, "Pandemi boyunca alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca’nın köylerine Kovid-19 çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA