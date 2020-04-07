Buca’nın köylerine Kovid-19 çıkarması

İzmir'in Buca Belediyesi'nin Kovid- 19'la mücadele ekibi, kent merkezinin ardından köylere çıkarma yaptı. Kırsalın da ilaçlanmasıyla 180 kilometrekarelik Buca'nın tamamı dezenfekte edilmiş oldu. Sahada çalışmaları bizzat koordine etmeye devam eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, salgın sona erene kadar ilaçlamaların dönüşümlü olarak devam edeceğini ifade etti. Kılıç, "Pandemi boyunca alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.