Güle oynaya taburcu oldu

İzmir'de 84 yaşındaki Veli Seven'in ardından bu kez 95 yaşındaki İsmail amca korona virüsü yendi. Tekerlekli sandalye ile karantinadan çıkan İsmail amca, alkışlar eşliğinde oynayarak taburcu oldu. O anları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medyadan paylaştı.