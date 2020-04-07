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Haberler Yaşam Güle oynaya taburcu oldu

Güle oynaya taburcu oldu

Güle oynaya taburcu oldu
Giriş Tarihi: 7.4.2020

İzmir'de 84 yaşındaki Veli Seven'in ardından bu kez 95 yaşındaki İsmail amca korona virüsü yendi. Tekerlekli sandalye ile karantinadan çıkan İsmail amca, alkışlar eşliğinde oynayarak taburcu oldu. O anları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medyadan paylaştı.

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