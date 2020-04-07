İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Nisan Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale'nin ve Balıkesir'in güney kesimleri, Manisa, Uşak, Denizli, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Nisan Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin ve Balıkesir'in güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu