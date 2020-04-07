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İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Nisan Salı ...

İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Nisan Salı hava durumu...

07.04.2020, 09:30

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, 'nin ve Balıkesir'in güney kesimleri, , , Denizli, Adana ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Nisan Salı ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde 'nin ve Balıkesir'in güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

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