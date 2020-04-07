Jandarmadan şehit annesine vefa

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarında görevli jandarma ekipleri de sürekli sahada. Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1999 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Emin Açıkgöz'ün Akören Mahallesi'nde ikamet eden annesi Gülser Açıkgöz'e erzak götürdü. Ekipler, yaşlı kadının odunlarını da kesti

EMRE SAÇLI