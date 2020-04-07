Kilo vermede doğru zannedilen yanlışlar

Her bireyin vücut yapısının farklı olduğunu söyleyen Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, kilo vermede doğru bilinen birçok yanlış bulunduğunu söyledi. Herkesin bedeninin ihtiyacı, uyandığı saat ve sevdiği tatların farklı olduğunu belirten Artan, her beslenme tüyosunun aynı etkiyi göstermeyeceğini ve bedeni dinleyerek sağlıklı besinlerle yola devam etmek gerektiğini vurguladı. Kilo verme konusunda doğru bilinen yanlışları anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, "Bunların başında günde 2.5 litre su içmek, light ürünlerin istendiği kadar tüketilmesi, bitki çaylarının zayıflatması, 3 ana 3 ara öğün yapmanın şart olduğu gibi bilgiler geliyor. Oysa, kişinin su ihtiyacı; sağlık, egzersiz ve emzirme gibi durumlarda değişkenlik gösterir. Sağlıklı bir kişinin spor yapmadığı günlerde su ihtiyacı 1.5 litredir" diye konuştu. Öğün atlayan kişilerde vücudun kendisini garantiye almak için besinleri yağ olarak depolama moduna girdiğini hatırlatan Artan, "Bu da az kalori alsanız dahi kilo vermenizi zorlaştırır. Kilo olarak normal sınırlarda olan bir kişinin göbek bölgesindeki yağlanma oranı yüksek olabilir. Ağırlık, yağ kadar kaslardan da kaynaklanabilir. Bu nedenle sadece kiloya odaklanmayın, yağ oranını da mutlaka ölçtürün" önerisinde bulun.