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Haberler Yaşam Koronavirüs salgını sonrası obezite riskine dikkat!

salgını sonrası obezite riskine dikkat!

Koronavirüs salgını sonrası obezite riskine dikkat!

07.04.2020, 14:03

salgını sonrası gıda güvenliği ve temiz gıda kullanımı da önemli gündem maddeleri arasına girdi. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği 5 önemli madde olduğunu ve bunların altın anahtar olarak nitelendirildiğini belirtti. Karantina sürecinde kilo almamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...

Prof. Dr. Çiftçioğlu, süresince beslenmeye dikkat edilmediği takdirde bizi ikinci bir halk sağlığı sorununun bekleyebileceğine ve bunun obezite olduğuna dikkat çekti.

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