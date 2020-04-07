Mevsimsel salgın ve gribal hastalıklara karşı vücudun direncini artıran ve antibiyotik etkisi gösteren sarımsağın tek mahareti bu değil. Taze sarımsak, tansiyon dengeleyici ve kolesterol düşürücü etkisiyle dikkat çekiyor. Kanı sulandıran ve bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsağı tüketmeyi unutmayın.
Sarımsak tansiyona karsı da çok etkilidir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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