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Haberler Yaşam Toksinleri Brüksel lahanası dısarı atar

Toksinleri lahanası dısarı atar

Toksinleri Brüksel lahanası dısarı atar
Giriş Tarihi: 7.4.2020

LİF oranı yüksek besinler arasındaki Brüksel lahanasının şifaları saymakla bitmez. Vücuttaki toksinleri ve atıkları dışarı atmada büyük yararı vardır. Kanı temizler, kuvvet ve canlılık getirir. Ayrıca, hazmı kolaylaştırır. Bağırsak ve karaciğer sağlığının sigortasıdır. Kansere yakalanma riskini de büyük ölçüde azaltır.

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