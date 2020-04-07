‘Virüs, laboratuvar ortamında üretildi'

Korona virüsünün küresel güçlerce laboratuvar ortamında üretildiğini öne süren Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, “Salgın ile dijital dünya düzeninin ve küreselleşmenin temelleri atılıyor” diye konuştu.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınını 4 yıl önce gündeme getirerek, 'Biyolojik/ virütik saldırı gerçekleşecek' diyen Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, korona virüsünün küresel güçler tarafından laboratuvar ortamında üretildiğini öne sürdü. Yaptığı çarpıcı analizlerle dikkat çeken Çiftçi, korona virüs ile yeni dünya düzenine hazırlık yapıldığını ve küreselleşmenin temellerinin atıldığını iddia etti.



'DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ BİLİYOR'

Korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde Fransızlar tarafından kurulan Viroloji Laboratuvarları bulunduğunu anlatan Abdullah Çiftçi, "İlk vakalar görülmeye başladığında ABD Biyolojik Terör Kanunu'nu hazırlayan Avukat Dr. Francis Boyle, virüsün Vuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan kaçtığını ve bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün bildiğini açıklamıştı. Ardından İtalya devlet televizyonu RAI'de, 2015 yılına ait bir belgeselde Çinlilerin Vuhan'daki virüs laboratuvarında SARS virüsü üzerinde gizli çalışmalar yaptığı anlatıldı. Belgeselde Çinli bilim adamlarının yarasa ile farelerden bulaşan ve akciğerlerde büyük tahribata yol açan bir 'süpervirüs' üzerine çalıştıklarına dikkat çekiliyor. Bir grup Çinli bilim adamı yarasalardan aldıkları bir proteini SARS virüsü üzerine aşılıyor. Böylelikle yeni tip bir SARS virüsü geliştiriyorlar. Vücudumuzda bulunan Shc 14 molekülü yeni tip korona virüsün solunum yolları hücrelerimize saldırmasını sağlıyor" diye konuştu.



'ULUS DEVLETLERİ HEDEF ALINDI'

Bundan 4 yıl önce virütik saldırılarla yeni dijital dünya düzeninin temellerinin atılacağını söylediğini hatırlatan Çiftçi, "Dijital dünya için teknolojik yapı hazırlandı ama insanların dijital dünyanın içine girmesi için ayağının topraktan kesilmesi gerekirdi. Bunu nasıl yapacaklar diye kendime sorduğumda ve dijital dünyanın kurgucularının aynı zamanda aşı ve virütik saldırı ile ilgili çalışmalarını takip ettiğimde, bu işin virüs ile yapılacağını düşündüm. Hatta 4 yıl önce dünyaya reset atmayı düşündüklerini ve Nuh Tufanı gibi bir olay ve algıdan sonra dijital dünya döneminin başlatılacağını ifade etmiştim. Ayrıca ulus devletlerin güç, enerji ve toprak için birbirleriyle savaştıklarını ancak çok yakında hepsinin aynı noktaya çıkarılacağını dile getirdim. Şimdi dünya insanı eve kapandı ve topraktan ayağını çekti. Ve bütün ulus devletler aynı yerde ve her devlet vatandaşlarının iletişimini dijital olarak sağlıyor"



2010'DA TATBİKAT YAPILMIŞ

2010 yılında Rockefeller Grubu, Bill Gates ve Milanda Gates, 'Dünyaya Virolojik Salgın' tatbikatı yaptı. Tatbikatta tüm dünyada bir virüs salgını olursa devletler nasıl mücadele eder sorusu soruldu ve Çin'in otokratik yapısı sebebiyle virüs ile mücadelede en başarılı ülke olacağı belirtiliyor. Yine 2019 Ekim ayında, yani Çin'de virüsün çıkmasından 2 ay önce ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nde bir 'Virüs Salgın Tatbikatı' yapıldı. Bu tatbikata Dünya Ekonomik Forumu (DAVOS), Rockefeller Gurubu, Bill Gates ve Milanda Getes Vakfı ve Jonson and Johnson ilaç firması katıldı. Davos'ta son üç senedir yapılan toplantılarda, artan dünya nüfusuna çözüm, iklim ve dijital dünya ile ilgili oturumlar öncelikliydi. Bu tatbikata katılan grup ve şirketler aynı zamanda dijital kimlik ve biyometrik çip geliştirici şirketlere de fon sağlayanlar. Yani buradan anladığımız virüs saldırısı, aşı geliştirme ve dijital dünya projelerine yatırım yapan Dünya Sağlık Örgütü'nü fonlayan şirketler aynı şirketler.



DİJİTAL DEVLET ÇİN'DE TEST EDİLDİ

Çin'in dijital devlet yönetimine geçen ilk ülke olduğunu belirten Çifçi, "Çin'de 2020 yılında faaliyete geçirilen 'Sosyal Kredi Sistemi' aslında yapay zekanın yönettiği dijital devlet düzeneğidir. Korona virüs öncesi Çin'de Sosyal Kredi Sistemi test ediliyordu ve çoğu vatandaş bilgilerini vermekte tereddütlü idi ama korona virüs korkusu ile herkes Sosyal Kredi Sistemi'ne entegre oldu. Big data ile Çin tam kontrol altında. Çin'deki yapay zeka hangi apartmanda, hangi mahallede, ilçede kim korona virüslü veya riskli ise tespit edebiliyor. Kırmızı, yeşil, sarı olarak kodlanan insanları sokakta yüz tanıma sistemiyle kameralar tanıyor ve kırmızı gördüklerini anında karantinaya aldılar. Çin'de test dilen Dijital Devlet Yönetim Sistemi bütün dünyaya ihraç edilecek" dedi.

Tolga TEKİN