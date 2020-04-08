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Haberler Yaşam Bahçeli: Bu felaketten güçlenerek çıkacağız

Bahçeli: Bu felaketten güçlenerek çıkacağız

Bahçeli: Bu felaketten güçlenerek çıkacağız
Giriş Tarihi: 8.4.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye salgınla muazzam şekilde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız" dedi. Twitter hesabından Türk ve İslam aleminin Berat kandilini kutladığı paylaşımında bugünkü ağır ortamın yegane gücünün, birlik ve inanç olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Rabbimize sığınıp dua edelim. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır. Zaman öncelikleri değiştirir, bugünler geçecektir. Allah'tan niyazım KOVİD-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam alemini ve bütün insanlığı korumasıdır. Allah'ın izniyle kurtuluş yakındır."

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