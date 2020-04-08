Barajlarda yeteri kadar su var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 1 Ekim 2019-6 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1.7 oranında azalma olduğunu ancak barajlarda yeterli su bulunduğunu bildirdi. Pakdemirli, işletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve diğerleri sulama maksatlı toplam 360 adet depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53.8 olduğunu kaydetti.

AYLARCA YETECEK KADAR

Pakdemirli, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen sıkıntı yaşanmayacağına dikkat çekerek, "İstanbul'daki barajlarda 575 milyon metreküp su bulunuyor. Hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Ankara'da ise 346 milyon metreküp su var. 10 aylık ihtiyacı karşılar. İzmir'de de 164 milyon metreküp su mevcut" dedi.