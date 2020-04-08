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Haberler Yaşam CHP Üyesi Karakoç virüs kurbanı

Üyesi Karakoç virüs kurbanı

CHP Üyesi Karakoç virüs kurbanı
Giriş Tarihi: 8.4.2020

CHP Torbalı İlçe Örgütü üyesi olan ve geçmiş yıllarda delegelik de yapan 66 yaşındaki Yunus Karakoç, 15 gündür korona virüsü hastalığına karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Karakoç'un ölümü tüm Torbalı ve CHP teşkilatlarında büyük üzüntüyle karşılandı. Vefat haberini doğrulayan ailesi, salgına karşı önlemler kapsamında sınırlı sayıda katılımla Karakoç'un toprağa verileceğini ifade etti.

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