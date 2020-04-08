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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika duyurusu! 8 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

! 'den son dakika duyurusu! 8 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika duyurusu! 8 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

08.04.2020, 09:21

Bugün 'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, , , ve çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Nisan Çarşamba ...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika duyurusu! 8 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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