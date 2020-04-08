Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Nisan Çarşamba hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika duyurusu! 8 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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