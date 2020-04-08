Obezite hastalarında koronavirüsü riski yüksek

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, aşırı kilolu bireyler ile obezite hastalarının koronavirüsü salgını açısından yüksek risk grubunda olduklarını belirtti.

Dünya Obezite Federasyonu (The World Obesity Federation) resmi web adresinden yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsü (Covid-19) salgınının obezite hastaları için ciddi risk oluşturduğunu duyurdu. Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ise korona virüsü hastalarının 3'te 2'sinin aşırı kilolu ve obez olduğunu bildirdi. Ayrıca bu hastaların 60 yaşın altında oldukları da kaydedildi.



NEDEN RİSK ALTINDALAR?

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç de, aşırı kilolu bireyler ile obezite hastalarının korona virüsü salgını açısından yüksek risk grubunda olduklarını ifade etti. Ergenç, "Çalışmalar, obez ve aşırı kilolu bireylerin, ciddi komplikasyonlara maruz kalma veya grip gibi enfeksiyonlardan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Aşırı kilolu kişilerin bağışıklık sistemleri, sürekli olarak inflamasyonun hücrelere verdiği hasarı korumaya ve onarmaya çalışır. Tüm enerjisini iltihaplanmaya karşı kullanmak da, vücudun savunma sisteminin Covid-19 gibi yeni bir enfeksiyona karşı zayıf düşmesine neden olur" dedi.



"DAHA ÇOK RİSKE AÇIK OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİZ"

Op. Dr. Tufan Ergenç, şöyle devam etti:

"Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastaların çoğunda basit nefes darlığından obezite hipoventilasyon sendromuna (OHS) kadar değişen solunum problemleri de mevcuttur; ayrıca obez ve aşırı kilolu kişiler meyve ve sebze gibi bağışıklık sistemini sağlıklı tutan lif ve antioksidan içeren gıdaları da yeterince tüketmiyor. Öte yandan çalışmalar, fiziksel aktivitenin, bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan bazı bağışıklık hücrelerinin sayısını arttırdığını göstermiştir. Aşırı kilo sorunu olan birçok kişinin ortak özelliği ise hareketsiz yaşamdır. Bu gibi faktörler göz önüne alındığında, obezite hastalarının yeni korona virüsü salgınına karşı sağlıklı bir kişiye kıyasla daha çok riske açık olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz."

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, korona virüsü salgınından korunma noktasında herkes için geçerli olan önlemlerin obezite sorunu yaşayan kişiler açısından çok daha büyük önem arz ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Hastaların bu dönemde beslenmelerine ve uyku düzenlerine ekstra dikkat etmelerini, evde doktorlarının da önerdiği şekilde egzersizlerini düzenli bir şekilde yapmalarını, zorunda kalmadıkça asla dışarı çıkmamalarını, kullandıkları ilaçları aksatmamalarını öneriyoruz."

İHA