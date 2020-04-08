Öğretmen adayı öğrencilerin uygulama eğitimine telafi kararı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin uygulama çalışmalarındaki eksikliklerini ders, ödev ve dosya hazırlığı ile telafi edilebileceklerini duyurdu. Bir süredir konuyla ilgili çalışma yaptıklarını söyleyen Saraç, alınan kararla ortaya çıkan sorunun önüne geçildiğini belirtti.

ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YÖK olarak, korona virüs ile mücadele sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencileri anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Kendilerine iletilen taleplere yönelik, bir süredir çalıştıklarını bildiren Saraç, "Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, eksikliklerin ders, ödev ve dosya hazırlığı ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik." dedi.