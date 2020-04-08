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Haberler Yaşam Roketsan’da patlama

Roketsan’da

Roketsan’da patlama
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamada can kaybı olmadığını açıklarken, patlamada 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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