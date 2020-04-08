Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? Kura sonuç sorgulama...

Sağlık Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 14 bin personel alımı gerçekleştirecek. 8 ve 9 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura çekiliş sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları belli oldu mu? sorusu adaylar tarafından merakla araştırılıyor.Bakanlık İŞKUR aracılığı ile 14 bin yeni personel alımı yapacak. Peki kura sonuçlarına nasıl ulaşılır? Kura sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kura sonuçları saat 20.00' den sonra Sağlık Bakanlığı internet adresinden ilan edilecektir.

HANGİ TARİHTE HANGİ İLLERİN KURASI ÇEKİLECEK?

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiğikadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslimetmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde görevebaşlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumdaolanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak görevebaşlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığıanlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle arananşartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.