Toplu katliam

Konya'da TIR şoförü Yusuf Özyörük (33), dün sabah katliam yaptı. Özyörük, önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u (33), ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'namus meselesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor