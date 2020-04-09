Direğe çarpan araçta 3 kişi feci şekilde öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan Yusuf Büyük (17) ve Emre Serin (17) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla Muhammed Ali Serin (18) ile Ada Batın Gündoğdu (15) çevredeki hastanelere sevk edildi. Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine giden kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.