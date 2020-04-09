Düzenli egzersizle koronaya karşı dur

Kanser tedavisi gören hastalara günlük olarak egzersiz yapmayı öneren uzmanlar, Kovid-19’a karşı verilen savaşta da bu ritüelin önemine dikkat çekiyorlar. Yapılan egzersiz, immün sistemin çalışmasına yaptığı katkıyla kritik bir etki sağlıyor.

Giderek artan birçok hastalığa karşı alınacak tedbirlerin önemini vurgulayan uzmanlar, erken tanının ve egzersizin hayati bir öneme sahip olduğunun altını çiziyorlar. Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda kanser tedavisinde genetik testlerin çok daha yaygın uygulandığını biliniyor. Bu süreçte bireysel tedavi de önem kazanıyor. Öte yandan egzersiz immün sisteminin çalışmasına olumlu katkısı ile Kovid-19'a karşı da etkili.

HERKES EGZERSİZ YAPMALI

Kansere karşı egzersiz yapmanın faydalı olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, egzersizin sadece kanser tedavisi görenlerin değil, korona virüse karşı kendisini korumak isteyen herkesin bir görevi olduğunu belirtti. Hem virüsten korunmak için hem de Kovid-19 tedavisinde egzersizin faydası bulunuyor. İşte, Doç. Dr. Korkut Ulucan'dan egzersizle ilgili değerli öneriler..





Önemli moleküllerin salgılanmasını sağlar

Birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde egzersizin öneminden yıllardır bahsediliyor. Sadece hastaların psikolojisi için değil, aynı zamanda tedavinin etkisi için de mutlaka egzersiz planı yapılmalıdır. Egzersizin en önemli etkileri kanda cinsiyet hormonlarının, inflamatuvar moleküllerinin ve insülin seviyesinin düzenlenmesidir. Aynı zamanda kas hücreleri egzersiz sırasında ve sonrasında kana bazı miyokin adı verilen önemli molekülleri salgılarlar.



Kovid-19 egzersizle önlenebilir

Dünya gündeminin ilk sırasını oluşturan Kovid-19'un tedavisinde ve engellenmesinde de egzersizin faydaları oldukça önemli. Düzenli egzersizin, bağışıklık sisteminin çalışmasına olumlu yönde etki yaptığı biliniyor. Kısaca düzenli egzersiz güçlü immün sistem demektir. Özellikle hastalığın engellenmesinde düzenli yapılan egzersiz oldukça değerlidir.



Vücut hareketleri için internetten faydalanın

Yapacağınız egzersizlerin, hastalığın tedavisinde de etkisinin olacağı su götürmez bir gerçektir. Ancak, sadece doktorunuzun uygun göreceği egzersizler tedavi sürecine dahil edilmelidir. Bu nedenle uygun beslenmenin yanında her gün egzersiz de yapmak gerekiyor, tabii ki evde, dışarıda değil. Bununla ilgili birçok spor derneği veya uzmanlar evde yapılabilecek egzersiz programlarını sosyal medyada paylaşıyor. Korunmak isteyen herkese de uygulamak düşüyor.



Kanser hücrelerine karsı oldukça etkili

Yapılan hücre kültür çalışmalarında egzersizden hemen sonra insanlardan alınan serumun, hücre kültüründe çoğalan meme kanseri hücrelerinde çoğalmanın az da olsa durduğunu gösteriyor. Buradaki moleküler mekanizmalar henüz net olmasa da, egzersiz sırasında yaklaşık 20'ye yakın miyokinin dolaşıma salındığı tahmin edilmektedir. Düzenli yapılan egzersizin insan psikolojisi üzerinde olduğu gibi klinik açıdan etkileri olduğu da göz ardı edilmemelidir.