Ege’de 9 ilçe kritik

Türkiye'deki koronovirüs vakalarının görüldüğü haritaya göre Ege Bölgesi’ndeki toplam 6 ilin 73 ilçesinde vakaya rastlandı. Bu ilçelerden Bodrum, Merkezefendi, Akhisar, Soma, Turgutlu, Karesi, Altıeylül, Uşak merkez ve Banaz haritada durumun ciddi olarak görüldüğü ilçeler olurken virüs nedeniyle 22 hasta hayatını kaybetti.

Balıkesir'in 6 ilçesinde vaka yok

Balıkesir'in ise 14 ilçesinde vakaya rastlandı. Kepsut, Erdek, Balya, Savaştepe, Havran ve Susurluk'ta ise vaka tespit edilmedi. Karesi ve Altıeylül'de ise haritaya göre durum ciddi.



Manisa'da 2 ilçe riskli

Manisa'nın tüm ilçelerinde vaka var. Akhisar, Soma ve Turgutlu ilçeleri ise riskli bölgeler arasında. İl genelinde ise 100 vaka ve 2 ölüm gerçekleşti.



Aydın'da 20 vaka tespit edildi

Aydın'da 11 ilçede toplam 20 vaka tespit edilirken 2 kişi ise hayatını kaybetti. Bozdoğan, Çine, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı ve Kuyucak'ta ise şu ana kadar vakaya rastlanmadı.





Denizli'de 3 ölüm

Denizli'de 14 ilçede vakaya rastlandı. Bu ilçeler Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Kale, Sarayköy, Honaz, Buldan, Çal, Bekilli, Güney, Serinhisar, Tavas, Babadağ, Çivril oldu. Merkezefendi haritada durumum ciddi olarak görüldüğü ilçe olurken vaka sayısının 86 olduğu Denizli'de 3 kişi hayatını kaybetti.



Uşak'ta vaka sayısı 40

Uşak'ta tüm ilçelerde vaka görülüyor. Merkez ve Banaz'da ise durum ciddi olarak paylaşıldı. Uşak'ta rapor edilmiş korona virüsü vaka sayısının 40, ölüm sayısı ise 4.



Muğla'da sadece 2 ilçede tespit edilmedi

Ege'nin turistik merkezlerinden Muğla'da 11 ilçede vaka tespit edildi. Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde virüs görülmezken haritada Bodrum'da durum ciddi olarak paylaşıldı. İl genelinde hastanın tedavi gördüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mehmet KAVAS