Etik’in video konferansları başlıyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nce (ETİK) düzenlenen "Zoom Tv Buluşmaları", internet üzerinden, Zoom video konferans uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek. Buluşmaların ilk ayağında "Korona virüs pandemisinin Türkiye ekonomisine, çalışma hayatına etkisi, turizmde yaşanan gelişmeler, önlemler, beklentiler" konusu masaya yatırılacak. ETİK'in "Zoom Tv Buluşmaları" adıyla düzenlenen serisinin ilk oturumuna İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, avukat Ali Onar konuşmacı olarak katılacak. Deneyimli televizyoncu Mehmet Ali Deniz'in yöneteceği video konferans bugün saat 14.00'te başlayacak. ETİK Başkanı Mehmet İşler, konferansların bilgisayar veya cep telefonuna yüklü Zoom uygulaması aracılığıyla izlenebileceğini hatırlattı.