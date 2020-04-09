  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Etik’in video konferansları başlıyor

Etik’in video konferansları başlıyor

Etik’in video konferansları başlıyor
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nce (ETİK) düzenlenen "Zoom Tv Buluşmaları", internet üzerinden, Zoom video konferans uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek. Buluşmaların ilk ayağında "Korona virüs pandemisinin Türkiye ekonomisine, çalışma hayatına etkisi, turizmde yaşanan gelişmeler, önlemler, beklentiler" konusu masaya yatırılacak. ETİK'in "Zoom Tv Buluşmaları" adıyla düzenlenen serisinin ilk oturumuna İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, avukat Ali Onar konuşmacı olarak katılacak. Deneyimli televizyoncu Mehmet Ali Deniz'in yöneteceği video konferans bugün saat 14.00'te başlayacak. ETİK Başkanı Mehmet İşler, konferansların bilgisayar veya cep telefonuna yüklü Zoom uygulaması aracılığıyla izlenebileceğini hatırlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Etik’in video konferansları başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA