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Haberler Yaşam Evde kalan gençlere ‘webmaster’lık fırsatı

Evde kalan gençlere ‘webmaster’lık fırsatı

Evde kalan gençlere ‘webmaster’lık fırsatı
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Türkiye'nin önemli webmaster platformlarından r10.net'in, korona virüs salgını nedeniyle evde kalan gençlerin internet tabanlı işlerde çalışarak ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla başlattığı "kolay üyelik" kampanyası, yoğun ilgi görüyor.

EKONOMİYE KATKI
Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle karantinada olan gençler, "web sitesi geliştiren kişi" anlamında kullanılan webmaster platformlarına yöneldi. Kimi site yapmak, kimi logo tasarlamak, kimi de kod yazmak için bu alana giren gençler, para kazanmayı ve aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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