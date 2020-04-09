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Haberler Yaşam Kalsiyum eksiginizi rezeneyle kapatın

Kalsiyum eksiginizi rezeneyle kapatın

Kalsiyum eksiginizi rezeneyle kapatın
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Anemi tedavisinde oldukça faydalı olan rezene, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik gücünün ve sağlığın korunmasına yardımcı olur. Bir fincan rezene, yaklaşık 43 miligram kalsiyum içerir; bu da, kalsiyum bakımından yüksek miktarda yiyecek tüketmeyen ve kalsiyum eksikliği olan kişiler için alternatif bir seçenek sunar. Araştırmalar, besin kaynaklarından artan kalsiyum alımının kemik mineral yoğunluğunuzu artırdığını göstermektedir.

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