Kalsiyum eksiginizi rezeneyle kapatın

Anemi tedavisinde oldukça faydalı olan rezene, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik gücünün ve sağlığın korunmasına yardımcı olur. Bir fincan rezene, yaklaşık 43 miligram kalsiyum içerir; bu da, kalsiyum bakımından yüksek miktarda yiyecek tüketmeyen ve kalsiyum eksikliği olan kişiler için alternatif bir seçenek sunar. Araştırmalar, besin kaynaklarından artan kalsiyum alımının kemik mineral yoğunluğunuzu artırdığını göstermektedir.