PKK yine köylüleri hedef aldı

Diyarbakır’da geçen sene Kulp’ta odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca saldırı düzenleyerek 7 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK, dün de 5 köylüyü katletti.

PKK'lı teröristler Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 ay arayla düzenlediği iki saldırıda, odun toplamaya giden 12 köylüyü katletti. Terör örgütü PKK, huzuru bozmaya yönelik 36 yıldır gerçekleştirdiği bombalı ve silahlı saldırılarla, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Kanlı saldırılarında binlerce kişinin yaşam hakkını elinden alan, yaralıları ise kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını sürdürmek durumunda bırakan teröristler, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları ise evlatsız bıraktı.

BÜYÜK DARBE VURULDU

Bölgede son yıllarda güvenlik güçlerince insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) desteğiyle gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü PKK, masum insanları hedef almayı sürdürüyor. YAKLAŞIK 8 ay önce Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyerek, 7 sivili şehit edip 10 sivili yaralayan teröristler, dün de yine köylüleri hedef aldı.

PKK'lı teröristler odun toplamaya giden köylülere el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi. Bombanın patladığı alanda 1 metrelik çukur oluştu.

EYP PATLATTILAR

Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında dün saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 5 sivil şehit oldu. Saldırıda şehit olan Alaattin Yıldız (50), Hacı Akdeniz (50), Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa'nın (32) cenazeleri otopsiye gönderildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki hain saldırı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.



Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı

İçışleri Bakanlığı'ndan Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. 5 sivilin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" denildi.