‘Plazma’da ikinci etap'

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, Kovid-19'da 4. evrede olan ciddi durumdaki hastaya ikinci etap 200 cc'lik kan plazmasının bir kaç gün içinde verileceğini söyledi. Dünyanın gözünün çevrildiği tedavide ilk plazma verildikten sonra hastanın durumundaki kötüleşmenin durduğunu söyleyen Erkut, bunun tedavideki en önemli bulgu olduğunu belirtti. Erkut, kritik 72 saat dolana kadar hastanın durumunu anlık takip etmeye devam edeceklerini de söyledi.

FATİH ŞENDİL