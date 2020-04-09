Son derece çeşitli bir vitamin skalasına sahip olan kuşkonmaz, mineral ve esansiyel bakımından da güçlü bir protein kaynağıdır. İçerdiği yüksek folat içeriği sebebiyle düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları tehlikesini azaltmaya yardımcı olan kuşkonmaz, fetüsün büyümesi için de çok önemlidir.
Sağlıklı bir gebelik için kuşkonmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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