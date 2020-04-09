Test sayısı 25 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde, 24 saatteki korona virüsle ilgili rakamlar açıklandı. Buna göre, dün yapılan test sayısı 24 bin 900, vaka sayısı 4 bin 117, vefat eden kişi sayısı da 87 olarak açıklandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'de toplam vaka sayısı 38 bin 226 olurken toplam vefat eden kişi sayısı ise 812'ye çıktı. Dün iyileşen hasta sayısı ise 264 olurken, toplam iyileşen hasta sayısı bin 846 oldu. Buna göre, 8 Nisan 2020, en yüksek vakanın tespit edildiği tarih olarak kaydedildi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.