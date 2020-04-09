Virüsü yenen nine 2 oğlunu kaybetti

Oğlu Kemal Polat'ı (61) korona virüsten kaybettikten sonra kendisi de virüse yakalanan ve 20 günlük tedavi sonrasında hastalığı yenen Ayşe Polat'a (83), kendisi hastanedeyken ikinci oğlu İbrahim Polat'ın (57) da korona virüsünden öldüğü haberi verilmedi. Oğlunu yoğun bakımda sanan kadın, "Bir oğlum sigaradan öldü, virüs bahane. Diğer oğlum ise günlerdir yoğun bakımda, durumundan haberim yok" dedi.