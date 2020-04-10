Antalya'da önceki gün 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak kalkıştığı intihar girişiminden istediği içeceğin getirilmesi üzerine vazgeçen Onur Ö. (29), dün de Karaalioğlu Parkı'ndaki kayalıklara çıktı. "Dikkat çekiyorum" diyen Onur Ö'yü, arkadan yaklaşan bir polis memuru tutup, kayalıklardan indirdi. Kendisini kurtaran polis memuruna direnen Onur Ö, "Sadece oturuyordum" dedi. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö, polis merkezine götürüldü.
Canı sıkıldıkça kayalıklara çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.