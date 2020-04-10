Canı sıkıldıkça kayalıklara çıktı

Antalya'da önceki gün 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak kalkıştığı intihar girişiminden istediği içeceğin getirilmesi üzerine vazgeçen Onur Ö. (29), dün de Karaalioğlu Parkı'ndaki kayalıklara çıktı. "Dikkat çekiyorum" diyen Onur Ö'yü, arkadan yaklaşan bir polis memuru tutup, kayalıklardan indirdi. Kendisini kurtaran polis memuruna direnen Onur Ö, "Sadece oturuyordum" dedi. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö, polis merkezine götürüldü.