Ellerinizi yıkamak yetmiyor

Korona virüs her tür yüzeye yapışarak ellerimiz aracılığıyla hücrelerimize doğru yolculuğa çıkıyor. Uzmanlar, ağzımızı yıkamanın da, ellerimizi yıkamak kadar gerekli ve önemli olduğunun altını çiziyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilançonun her geçen gün arttığı korona virüsün hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ve hapşırmaları ile ortaya saçılan damlacıkların solunması yoluyla bulaştığı artık bilinen bir gerçek.

BOL BOL SU İÇİLMELİ

Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, su ile mukozayı yıkayıp ıslatır ve yutarsak virüsün mide asidinde canlılığını sürdüremeyeceğini söylüyor. Bu nedenle su içmek ve ağzımızı sık sık çalkalamanın da el yıkamak kadar önemli olduğunu belirten Okur, "Virüs, insan vücudu dışında cansız ortamlarda 4 güne kadar canlılığını sürdürebiliyor. Korona virüs için temel kaynak enfekte hastalardır. Ellerimize virüs bulaştıktan sonra yıkamadan yüzümüze götürülmesi ile virüsün vücudumuzda yolculuğu başlamış olur" dedi.



KOVID-19 BÖYLE YOLCULUK EDİYOR

Virüs üst solunum yolumuza girdikten sonra hızla üremeye başlıyor, savunma sistemimizi aşıp hızla üremesini sürdürdüğünde bronşlarımızı etkileyerek bronşit ve zatürreye yol açıyor. Virüsün üremesi çok olduğunda hava keseciklerinin içinde sıvı birikmeye başlar, fazla sayıda savunma hücreleri hücumu olur. Savunma hücreleri ve su ile dolan akciğerler işlevini yapamaz ve yetmezliğe girer.



SİZ GRİP GİBİ GEÇİREBİLİRSİNİZ AMA...

Vücudumuzun korona virüsle savaşma gücünü bağışıklık sistemimiz belirliyor. Virüs üst solunum yolu mukozamıza girdikten sonra vücudumuzun virüsle savaşma gücü bizdeki seyrini değiştirir. Bağışıklık sistemi iyi ve sağlıklı olan kişiler virüsle temas etmiş olsalar bile büyük çoğunluğu basit grip gibi atlatabilir. Ancak bu olumlu durum virüsü yaymanıza engel oluşturmamaktadır.



YAŞLILARIMIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR

KOVİD-19 özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda öldürücü olabiliyor. Çevrenizdeki bu gruba giren kişilere yakın mesafe kuralı dahilinde destek olunmalı ve beslenmelerine çok dikkat edilmeli. Yaş ilerledikçe beslenme yetersizliği olur ve bağışıklık sistemi zayıflar. 1-1,5 metreden yakın mesafede 15 dakikadan daha az bulunsak bile, virüsle enfekteysek yaşlılara bulaştırma riskimiz yüksek.