  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kazada 3 kişi öldü geriye feryatlar kaldı

Kazada 3 kişi öldü geriye feryatlar kaldı

Kazada 3 kişi öldü geriye feryatlar kaldı
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza dün sabah Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık, idaresindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık'ın eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları olay yerinde gözyaşı döküp feryat etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazada 3 kişi öldü geriye feryatlar kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA