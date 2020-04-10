Kazada 3 kişi öldü geriye feryatlar kaldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza dün sabah Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık, idaresindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık'ın eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları olay yerinde gözyaşı döküp feryat etti.