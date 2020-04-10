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Haberler Yaşam Yer fıstığı safra taşına engel oluyor

safra taşına engel oluyor

Yer fıstığı safra taşına engel oluyor
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Yer fıstığı, birçok vitamin ve mineral barındırmasıyla sağlık için faydalı bir kaynaktır. İçerdiği biyotin, bakır, niasin, folat, manganez, E vitamini, tiamin, fosfor ve magnezyumla vücudu besleyici özelliği vardır. Yer fıstığı, kan kolesterol düzeyi üzerinde ve safra kesesi taşlarının gelişimini etkileyen etkiler gösterir. Her gün yaklaşık 28 gram yer fıstığı tüketen kadınların safra taşı oluşturma risklerinin %25 oranında azaldığı görülmüştür.

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