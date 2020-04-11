1 milyon lira ödüllü terörist yakalandı

Türk ordusunun ülkenin güvenliği için düzenlediği başarılı terör operasyonlarına Muş Varto'da bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir aracın durdurulduğunu ve araçtakilerle çıkan çatışmada PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu, Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'Hayri Mava' kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda teröriste yardım ve yataklık yapan 1 kişinin de sağ olarak yakalandığı kaydedildi.