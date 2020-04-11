19 tavuğu parçalayan vaşak silahla bayıltıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde aç kalan vaşak, önceki akşam ilçe merkezine inerek havalandırmadan ahıra girdi. 19 tavuğu telef eden vaşak ahırda mahsur kaldı.

17 SAAT MAHSUR KALDI

Oltu Şehitler Mahallesi Zennum Sokak'ta dün sabah ahırına gelen Mümine Vural, korkunç manzarayla karşılaştı. 19 tavuğunu telef edilmiş halde gören kadın, ardından vaşakla göz göze gelince çığlık çığlığa kendini dışarı attı. Hemen yeğenlerini aradığını belirten Vural, "Dul bir kadınım. Tavuklarımın zararını kim karşılayacak" diyerek gözyaşı döktü. 17 saat ahırda mahsur kalan vaşağı, Erzurum Milli Parklar'da görevli Selçuk Albayrak ve Oltu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tüfekle bayıltarak dışarı çıkardı. Veteriner kontrolünden geçirilen vaşak uyandıktan sonra doğaya bırakıldı.