‘2 bin 423 hastamız taburcu edildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, daha sonra akşam saat 19.30 sıralarında bir basın açıklaması yaptı.

30 BİNİ AŞKIN TEST

Vatandaşları uyaran ve 'Evde kal' çağrılarını yineleyen Koca, "Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusunda kararlılığına güvenin. Kuralları tavizsiz uygularsak, bu virüsü yeneriz. Güneşli havanın cazibesine kapılmayın" dedi.

Ardından günlük rakamları açıklayan Bakan Koca, dün 30 bin 864 test yapıldığını ve 4 bin 747 yeni vaka tespiti yapıldığını ifade etti. Dün 98 kişinin vefat etmesiyle toplam can kaybı 1006'ya yükselmiş oldu. Anlık olarak yenilenen illerin haritalarını da paylaşan Bakan Koca, Twitter paylaşımında da test sayılarına dikkat çekti.



Test yapan laboratuvar sayısının 106'ya çıkarıldığını aktaran Koca, "Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.