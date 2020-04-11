Dünya liderleriyle diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan, dün de Türk Konseyi Zirvesi’nde konuştu. Korona virüsle mücadele çalışmalarının konuşulduğu toplantıda Erdoğan, “Bu savaşı kazanacağız, salgın sonrasına hazırlanmalıyız” dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi- Türk Konseyi) devlet başkanları, yeni tip korona virüs (Kovid-19) gündemiyle bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma" temalı zirve, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı. Buradaki konuşmasında, görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürüttüklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Türk Dünyası olarak bu süreçten inanıyorum ki güçlenerek çıkacağız. Türkiye olarak Sağlık Bilim Kurulu ve onun yanında Toplum Bilim Kurulları kurduk. Bu alanda iletişimimizi daha faydalı kılmak için bu anlamda sağlık bakanlarımızın da görüş ve bilgi alışverişinde bulunabileceklerini düşünüyorum" dedi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

Ülkelerin aldığı tedbirler kapsamında sınırların kapalı olmasının ekonomik olumsuzluklar yaratabildiğini kaydeden Erdoğan, "Bu nedenle uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zinciri için hayati önemdedir. Dünya Sağlık Örgütü önerileri ve Dünya Ticaret kuralları gereği dayanışma içinde olmamız gereklilik arz etmektedir. Bu ulaştırma koridoruna, temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık işlemlerini geliştirmek için somut adımlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Demiryolu taşımacılığını orta asyaya uzatabiliriz. Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu savaşı elbette kazanacağız" ifadelerini kullandı.



'Salgın sonrasına hazırlanmalıyız'

Salgın sonrası için hazırlık yapılmasının önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü arttıracaktır. İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor. Konseyemizin bu manada siber güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da rol alabileceğine inanıyorum" dedi.