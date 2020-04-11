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Enfeksiyonları tarçınla önle

Enfeksiyonları tarçınla önle
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Lezzetiyle ünlenmiş bir baharat olmasına rağmen faydaları yeterince bilinmeyen tarçın, en güçlü antioksidanlar arasında yer alıyor. İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde tarçın; vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı olarak oluşan enfeksiyonlarla mücadele eder. Bu sayede bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca tarçının hemen hemen tüm kanser türlerine karşı koruyucu bir görev üstlendiği bilinmektedir.

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