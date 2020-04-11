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Haberler Yaşam ‘İhtiyaçlarınızı biriktirin her gün alışveriş yapmayın’

‘İhtiyaçlarınızı biriktirin her gün alışveriş yapmayın’

‘İhtiyaçlarınızı biriktirin her gün alışveriş yapmayın’
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, zorunlu hallerde çıkmak zorunda olduğumuz alışverişi nasıl yapılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulun-du. Öncelikle yaşlıları uyaran Prof. Özlü, "Kronik hastalığınız var veya 65 yaş üzeri iseniz alışverişinizi kendiniz yapmayın. Yardım isteyin. Siz evde kalın. 20 yaş altı da alış-verişe çıkmasın. Her gün markete gitmeyin. İhtiyaçlarınızı biriktirin. Zorun-lu olduğunuzda alışverişe çıkın" ifade-lerini kullandı. Market ya da pazarların en tenha ve sakin olduğu saatlerin tercih edilmesi gerektiğini de kaydeden Özlü, "Maskesiz çıkmayın, markette maskesiz kişiler varsa uyarın. 1-2 met-relik mesafeyi koruyun. Eve gelince ürünleri balkona koyun ve 24 saat dokunmayın. Poşetleri atın, elleriniz yıkamadan ürüne dokunmayın. Meyve sebzeleri de sirkeli suda bekletin" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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