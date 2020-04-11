  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş taburcu oldu

İl Müdürü Okumuş taburcu oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş taburcu oldu
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Korona virüs testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş taburcu edildi. Okumuş, iştahsızlık ve güç kaybı nedeniyle iki hafta önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk muayenede test sonucu negatif çıkan ancak tomografi filminde ciğerlerinde virüs belirtileri görüldüğü için tedavi altına alınan Okumuş'un yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Okumuş, tedavisinin tamamlanması sonrası hastaneden taburcu edildi. Ailesi de evde karantinada olan Okumuş'un tedavisine evinde devam edilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA