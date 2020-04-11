İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş taburcu oldu

Korona virüs testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş taburcu edildi. Okumuş, iştahsızlık ve güç kaybı nedeniyle iki hafta önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk muayenede test sonucu negatif çıkan ancak tomografi filminde ciğerlerinde virüs belirtileri görüldüğü için tedavi altına alınan Okumuş'un yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Okumuş, tedavisinin tamamlanması sonrası hastaneden taburcu edildi. Ailesi de evde karantinada olan Okumuş'un tedavisine evinde devam edilecek.