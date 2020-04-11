İmmün plazma tedavisinden iyi haber

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce korona virüse karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladıkları hastada kısmı iyileşme işaretleri aldıklarını söyledi. Yoğun bakımda makineye bağlı yatan 56 yaşındaki hastaya uygun olan tüm tedavilerin yapıldığını anlatan Kızılay, "Hastamıza herhangi bir olumsuz etkisi olmadı, herhangi bir reaksiyon olmadı. Hastanın durumunu kötüleştirecek bir etkisi olmadı, güvenli olduğunu tekrar teyit ettik" dedi. BU tedavi yönteminin daha çok hastayla deneneceğini ifade eden Prof. Dr. Kızılay, "Bu çok umutlu olduğumuz bir tedavi. Çünkü immün plazma tedavisi daha önce kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA), ebola virüsü, SARS, MERS gibi viral enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmış bir tedavi. Uygulamaya devam edeceğiz. Tedavideki önemli unsur, plazma bağışçıları" dedi.