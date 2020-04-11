Korona günlerinde kaygıyı iyi yönetin

Son dönemde dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok konuşulan konu korona virüs salgını. Uzmanlar, bu süreçte beden sağlığımızı korumak kadar ruh sağlığımızı da korumanın önemine dikkat çekiyor.

KAYGI NORMAL

ÖZEL Hayat Hastanesinden Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, korona virüs salgınının, bedenen insanları etkilemesinin yanı sıra belirsizlik durumunun kaygıya sebep olduğunu belirterek, bu kaygıyı yönetebilmek için çeşitli tavsiyelerde bulundu. Böyle zamanlarda kaygılı olmanın normal olduğunu söyleyen Basılgan, "Endişelenmek yerine, kontrolünüz altında olanlara odaklanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Sürekli, endişe verici, kaygı uyandıran hikâyelere maruz kalmak bizi panikleyecek bir şey olduğuna ikna eder ve efsaneleri, söylentileri, yanlış bilgileri, belirsizlik ve kaygıyı daha da devam ettirir. Sosyal medyaya maruz kalmanızı sınırlamak paniği düzenlemeye yardımcı olacaktır." önerilerinde bulundu.