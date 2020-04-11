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'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Cumartesi ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Cumartesi hava durumu...

11.04.2020, 09:01

Bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, kıyıları, 'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile , Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Nisan Cumartesi ...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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