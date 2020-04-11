Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Cumartesi hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Nisan Cumartesi hava durumu...

MARMARA Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 21°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu