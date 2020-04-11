Suriye'nin Afrin kentindeki Darmık dağında bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında TSK tarafından bombalanan terör örgütü elebaşı Öcalan portresinin yerine dev Türk bayrağı yapıldı. Operasyon esnasında bombalanan terör örgütü elebaşının portresi parçalanmıştı. Parçalanan portrenin yerine 600 metrekarelik ay yıldızlı Türk bayrağı çizildi.
Örgüt elebaşının yerine Ay Yıldızlı bayrak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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