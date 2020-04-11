  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Sindirim dostu kuru üzüm

Sindirim dostu

Sindirim dostu kuru üzüm
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Sağlıklı atıştırmalıklardan biri olan kuru üzüm, karaciğer ve bağırsakların toksinlerden daha kolay kurtulmasına yardımcı olmanızı sağlar. Detoks ve antioksidanlar bakımından da yüksek miktarda lif içeren kuru üzüm sayesinde bağırsak hareketleriniz hızlanır ve sindirim sistemi rahatlar. Ayrıca, kolon ve bağırsakların temizlenmesini sağlar. Kendisi kadar suyu da faydalı olan kuru üzümü, suda bekleterek enerji veren bir içecek olarak da içebilirsiniz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sindirim dostu kuru üzüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA