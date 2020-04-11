Sindirim dostu kuru üzüm

Sağlıklı atıştırmalıklardan biri olan kuru üzüm, karaciğer ve bağırsakların toksinlerden daha kolay kurtulmasına yardımcı olmanızı sağlar. Detoks ve antioksidanlar bakımından da yüksek miktarda lif içeren kuru üzüm sayesinde bağırsak hareketleriniz hızlanır ve sindirim sistemi rahatlar. Ayrıca, kolon ve bağırsakların temizlenmesini sağlar. Kendisi kadar suyu da faydalı olan kuru üzümü, suda bekleterek enerji veren bir içecek olarak da içebilirsiniz.