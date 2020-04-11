  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Vakalarda tırmanış tamamlanmak üzere

Vakalarda tırmanış tamamlanmak üzere

Vakalarda tırmanış tamamlanmak üzere
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Korona virüs Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, korona virüs verilerini Yeni Asır'a yorumladı.

Test sayısının her geçen gün artarak 30 bin duvarına yaklaştığını ve bu test rakamlarında hasta vaka sayısı bulma oranlarının da iyi olduğunu belirten Azap, "Önümüzdeki günlerde belirli bir oranda daha artış bekliyoruz ancak bu rakamlar asla AB ülkelerindeki ve ABD olduğu gibi değil hatta günlük 200 rakamlarını bile görmez. Bu ayın 20 ile 25'inden sonra düşüşe geçer ve yavaş yavaş normalleşmeye geçeriz" dedi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vakalarda tırmanış tamamlanmak üzere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA