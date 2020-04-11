Vakalarda tırmanış tamamlanmak üzere

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı korona virüs verilerini Yeni Asır'a yorumladı.

Test sayısının her geçen gün artarak 30 bin duvarına yaklaştığını ve bu test rakamlarında hasta vaka sayısı bulma oranlarının da iyi olduğunu belirten Azap, "Önümüzdeki günlerde belirli bir oranda daha artış bekliyoruz ancak bu rakamlar asla AB ülkelerindeki ve ABD olduğu gibi değil hatta günlük 200 rakamlarını bile görmez. Bu ayın 20 ile 25'inden sonra düşüşe geçer ve yavaş yavaş normalleşmeye geçeriz" dedi.

FATİH ŞENDİL