Vitamin deposu çagla badem

BAHARIN müjdecisi olarak bilinen çağla badem, ekşi ve mayhoş tadıyla sevilen meyvelerden biridir. Yüksek oranda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağla bademin; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir. Bu özellikleri sayesinde cilt sağlığı adına da olumlu etkileri bulunmaktadır.