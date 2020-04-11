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Vitamin deposu çagla badem

Vitamin deposu çagla badem
Giriş Tarihi: 11.4.2020

BAHARIN müjdecisi olarak bilinen çağla badem, ekşi ve mayhoş tadıyla sevilen meyvelerden biridir. Yüksek oranda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağla bademin; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir. Bu özellikleri sayesinde cilt sağlığı adına da olumlu etkileri bulunmaktadır.

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