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Ya sigarayı bırak ya da hayatı

Ya sigarayı bırak ya da hayatı
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , korona virüs salgınında sigara içenlerin hastalandıklarında bu süreçten en çok etkilenen yüzdelik dilim içine girdiğinin altını çizdi.

Kara, "Çin'in Wuhan kentindeki araştırmaya göre korona virüs hastalığına yakalananlarda hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı. O yüzden şimdi tam sigarayı bırakma zamanı" dedi.

ÇOK AĞIR GEÇİRİLİYOR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, korona virüse yakalanan ve sigara için hastaların hayatının, diğer hastalara oranla daha yüksek bir risk altında olduğunu hatırlatarak vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. O yüzden ya şimdi sigarayı bırakın ya da hayatınızı kenara bırakın" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL

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